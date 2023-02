Τουρκία: Ξεπερνά τους 40.000 ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, αυξήθηκε σε 40.642 στην Τουρκία, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, Γιούνους Σεζέρ.

Σήμερα, Σάββατο, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια της νότιας Τουρκίας, 296 ώρες μετά τον σεισμό. Ωστόσο, το παιδί κατέληξε στη συνέχεια από αφυδάτωση. Οι επιζώντες είναι ένα ζευγάρι από τη Συρία. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας επίσης δεν τα κατάφεραν.

«Ακούσαμε κραυγές όταν σκάβαμε πριν από μία ώρα. Όταν βρίσκουμε ανθρώπους ζωντανούς η χαρά μας είναι απερίγραπτη», δήλωσε μέλος των σωστικών συνεργείων.

Ο πατέρας της οικογένειας φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί να ζητάει νερό.

His first request was water… Watch the moment a Syrian citizen was rescued after 13 days of being under the rubble in #Antakya. pic.twitter.com/mt8u6acVl9

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) February 18, 2023