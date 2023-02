Ισημερινός: Τούβλα από κοκαΐνη ως… δομικό υλικό

Ο Ισημερινός, η χώρα στη βορειοδυτική άκρη της Νότιας Αμερικής, έχει κατασχέσει τόσα πολλά δέματα με κοκαΐνη ώστε σκέπτεται να τα χρησιμοποιήσει ως δομικά υλικά.

Τα πακέτα με κοκαΐνη που έχουν σχήμα τούβλου αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν ως αυτό ακριβώς που λέει το σχήμα τους, για τούβλα σε οικοδομές.

Η χώρα, γνωστή και με το ισπανικό της όνομα, Εκουαδόρ, κατάσχει κάθε εβδομάδα τόσα πολλά πακέτα κοκαΐνης ώστε είναι αδύνατον να τα φυλάξει με ασφάλεια.

Ετσι κατέληξε στην ιδέα της χρήσης πολλών από αυτά ως υλικό για οικοδομές, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας σε χώρο μεταποίησης απορριμμάτων.

Ecuador is recycling seized bricks of cocaine into concrete for use in construction. pic.twitter.com/5cOU82FmaH

— DW News (@dwnews) February 20, 2023