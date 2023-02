Τουρκία: Νέοι ισχυροί σεισμοί 6,4 και 5,8 Ρίχτερ στα σύνορα με τη Συρία

Σεισμικές δονήσεις 6,4 βαθμών και 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στην Τουρκία το απόγευμα της Δευτέρας.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού των 6,4 Ρίχτερ εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ στο Χατάι, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, μιας περιοχής που βρίσκεται σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντιόχεια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τον σεισμό, σχηματίστηκε σύννεφο σκόνης στα συντρίμμια στην περιοχή του Χατάι ενώ ακούστηκαν και ήχοι ασθενοφόρων. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για κτίρια που κατεδαφίστηκαν.

#Earthquake (#زلزال) possibly felt 21 sec ago in #Lebanon.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023