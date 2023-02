Λονδίνο: Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Ολιγόλεπτος συναγερμός σήμανε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, στο Λονδίνο, μετά τον εντοπισμό πακέτου που κρίθηκε «ύποπτο» έξω από το κτίριο.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, απαγορεύτηκε προσωρινά η είσοδος και η έξοδος από τις εγκαταστάσεις, ενώ όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κλήθηκαν να παραμείνουν μακριά από παράθυρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέσω ανάρτησής της στο Twitter, η πρεσβεία των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι έληξε ο συναγερμός, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές «ερεύνησαν και απομάκρυναν ένα ύποπτο πακέτο έξω από την πρεσβεία».

The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time.

— U.S. Embassy London (@USAinUK) February 22, 2023