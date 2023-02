«Αυγό Γκοτζίλα»: Μια μυστηριώδης σφαίρα ξεβράστηκε σε παραλία της Ιαπωνίας

Μια τεράστια μεταλλική σφαίρα ξεβράστηκε σε ακτή της Ιαπωνίας, προκαλώντας σύγχυση στους ντόπιους και ερωτήματα για την προέλευσή της.

Αρχές και ειδικοί, μεταξύ αυτών η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, χρειάστηκαν ώρες για να αναγνωρίσουν το μυστήριο αντικείμενο που ξέβρασαν τα κύματα σε παραλία της Χαμαμάτσου.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

