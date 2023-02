Ρωσία: Φιέστα Πούτιν – «Είμαστε περήφανοι για όσους πολεμούν στην Ουκρανία»

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτησε τους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία κατά την διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Μόσχα, καλώντας τα πλήθη να φωνάξουν «Ρωσία, Ρωσία» και να δείξουν την υποστήριξη τους σε εκείνους που όπως είπε υπερασπίζονται την πατρίδα.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο Λουζνικί της Μόσχας που είναι χωρητικότητας 81.000 θέσεων, με θερμοκρασία στους μείον 15 βαθμούς Κελσίου, ανεμίζοντας ρώσικες σημαίες και ακούγοντας πατριωτικά τραγούδια πριν ο Ρώσος πρόεδρος αφιχθεί στο στάδιο.

Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in cambio di 500 rubli o una giornata di permesso, per un concerto patriottico concluso dal discorso di #Putin. Ma non si poteva organizzare qualche pullman dall’Italia? pic.twitter.com/Jm7sUnfaGl

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) February 22, 2023