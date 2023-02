Κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Κίνα: Τέσσερις νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι – Κατολίσθηση διέκοψε την επιχείρηση διάσωσης 

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος υπαίθριου ανθρακωρυχείου στην Κίνα χθες Τετάρτη, ωστόσο ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει πολύ πιο βαρύς, καθώς 49 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Κατολίσθηση διέκοψε την επιχείρηση έρευνας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Επιτόπου επιχειρούσαν 900 και πλέον μέλη σωστικών συνεργείων, στο ορυχείο άνθρακα στην Αλσά, απομακρυσμένη περιοχή στο δυτικό τμήμα της Εσωτερικής Μογγολίας (βόρεια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να διακόψουμε την επιχείρηση διάσωσης», είπε στο κινεζικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV αξιωματούχος αρμόδιος για τον συντονισμό του εγχειρήματος.

«Εργαζόμενοι και οχήματα» ξαφνικά «θάφτηκαν» το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν κατέρρευσε τμήμα του ορυχείου, το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία Xinjing Coal Mining Company, σημείωσε το CCTV.

Η Εσωτερική Μογγολία συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή άνθρακα στην Κίνα. Τα αίτια της τραγωδίας δεν είναι γνωστά επί του παρόντος.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -το τράβηξε οδηγός φορτηγού που μεταφέρει άνθρακα- δείχνει τεράστιους βράχους να κυλούν σε πλαγιά σηκώνοντας σύννεφα σκόνης και καταπλακώνοντας οχήματα.

«Όλη η πλαγιά κατέρρευσε (…) Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν;» ακούγεται να λέει ανδρική φωνή εκτός πλάνου. «Αν ήμουν στην ουρά εκεί κάτω σήμερα, θα πέθαινα κι εγώ».

🇨🇳 50 Stuck After China Mine Collapse: Two Killed, Reports

On Wednesday, a “catastrophic collapse” occurred in a mine in Inner Mongolia, and rescuers are currently working to free the trapped miners. pic.twitter.com/KIJzmsEIaO

— OsintTV📺 (@OsintTV) February 22, 2023