Αυστραλία: «Έβρεξε» ψάρια σε κωμόπολη που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη θάλασσα (φωτογραφίες)

Ενώπιον ενός παράδοξου και σοκαριστικού θεάματος βρέθηκαν οι κάτοικοι μιας απομακρυσμένης περιοχής στην Αυστραλία, όταν παρατήρησαν μικρά, ζωντανά ψάρια να «πέφτουν» από τον ουρανό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του New York Post, οι ντόπιοι της περιοχής Lajamanu που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της ερήμου Tanami, ήρθαν αντιμέτωποι με το εν λόγω φαινόμενο στη διάρκεια ισχυρής βροχόπτωσης.

The same fish rain phenomena was recorded in Lajamanu in 2004 and 1974.

«Βλέπαμε ότι μια καταιγίδα πλησίαζε προς την κοινότητα και στην αρχή πιστεύαμε ότι ήταν απλώς βροχή» δήλωσε στο ABC News τοπικός αξιωματούχος και συμπλήρωσε ότι «όταν άρχισε να βρέχει, είδα να πέφτουν και ψάρια».

Σύμφωνα με τον ιχθυολόγο του Μουσείου Κουίνσλαντ, Τζεφ Τζόνσον, στην περιοχή «έβρεξε» ένα είδος αυστραλιανής πέρκας στο μέγεθος παιδικής παλάμης. Σημειώνεται ότι η βροχή έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο κόσμος είδα σκορπισμένα τα ψάρια όταν ξημέρωσε.

In an area where rain is rare, it rained fish from the sky.

It happened in Lajamanu, a village at the northern end of the Tanami Desert, Australia. pic.twitter.com/IRaLag1Ef7

