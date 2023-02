Ουκρανία: Αυξάνονται οι παραδόσεις δυτικών αρμάτων μάχης – Νέα προειδοποίηση από τη Ρωσία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θα θεωρήσει μια αποστολή δυτικών αρμάτων μάχης στην Ουκρανία ως «άμεση εμπλοκή» των ΗΠΑ και της Ευρώπης στον πόλεμο, η οποία συνεχώς και αυξάνεται.

Η εν λόγω προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ ανήρτησε μια σειρά φωτογραφιών από την τελετή παράδοσής τεσσάρων αρμάτων μάχης Leopard 2 γερμανικής κατασκευής που προμήθευσε η Πολωνία στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Leopard 2 tanks are already in #Ukraine. Together with Prime Minister @MorawieckiM, we met the first tanks provided by partners. We are grateful to Poland 🇵🇱 for the decisive steps that bring 🇺🇦 closer to victory. We are waiting for the expansion of the tank coalition. pic.twitter.com/Brs2iuNelt

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 24, 2023