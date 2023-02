Στίβεν Σιγκάλ: Βραβεύθηκε από τον Πούτιν για «τη συμβολή του στη διεθνή πολιτιστική συνεργασία»

Ο – 70χρονος πια – Στίβεν Σιγκάλ τιμήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο διατηρεί παλαιόθεν θερμές σχέσεις, με το «μετάλλιο φιλίας» της Ρωσίας («Order of Friendship») για τη «μεγάλη συμβολή του στην ανάπτυξη της διεθνούς πολιτιστικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας».

Vladimir Putin has awarded Steven Seagal, the Russian MFA’s special representative for humanitarian ties with the US and Japan, Russia’s Order of Friendship for his “great contribution to developing international cultural-humanitarian cooperation.”https://t.co/wZQlSUslDT pic.twitter.com/vSy8T0MRPd

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2023