«Ναι» από Βούτσιτς και Κούρτι στο ευρωπαϊκό σχέδιο για το Κόσοβο

Το Βελιγράδι και η Πρίστινα αποδέχθηκαν το ευρωπαϊκό (γαλλογερμανικό) σχέδιο για την επίλυση του ζητήματος του Κοσόβου στο πλαίσιο των συνομιλιών που διεξήχθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, και ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, στη συνάντηση που είχαν με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, και τον ειδικό απεσταλμένο για τον διάλογο Βελιγραδίου – Πρίστινας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υλοποίηση του σχεδίου.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την εξομάλυνση των σχέσεων και το επόμενο διάστημα θα καθοριστούν λεπτομερώς, με την αποκαλούμενη “διαμεσολαβητική διπλωματία” (shuttle diplomacy), τα επόμενα βήματα», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ζοζέπ Μπορέλ.

President @predsednikrs Vucic and Prime Minister @albinkurti have today agreed that no further discussions are needed on the EU Proposal – the “Agreement on the path to normalisation between Kosovo and Serbia”.

We have made some progress today, but more work is needed. pic.twitter.com/RNe12QDqrF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 27, 2023