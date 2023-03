COVID-19: Οι θεωρίες συνωμοσίας εκτοξεύτηκαν μετά την τελευταία έκθεση για την προέλευσή της

Μετά από τρία χρόνια πανδημίας και εκατομμύρια θανάτους από τον κορωνοϊό, η προέλευση του ιού παραμένει μυστήριο.

Όπως συμβαίνει συχνά με τα μυστήρια, μία αφορμή αρκεί για να πυροδοτήσει λογής θεωρίες για την εξήγησή τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορμή για τις νέες θεωρίες συνωμοσίας στάθηκε το άρθρο που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στη Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας έχει εκτιμήσει, με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας, ότι η πανδημία οφείλεται σε ακούσια διαρροή από εργαστήριο της Γουχάν.

Η έκθεση δεν έχει δημοσιοποιηθεί και οι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον τονίζουν πως για την προέλευση υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των αμερικανικών υπηρεσιών.

«Το FBI εκτιμά ήδη εδώ και κάποιο καιρό ότι η πανδημία πολύ πιθανό να οφείλεται σε ένα περιστατικό σε εργαστήριο της Ουχάν», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι χθες, Τρίτη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Όμως, άλλες υπηρεσίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διαφωνούν.

Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ως πιθανότερη εξήγηση πως ο κορωνοϊός που προκαλεί την Covid-19 μεταδόθηκε από ζώα στους ανθρώπους, πιθανότατα στη αγορά θαλασσινών Χουανάν της Γουχάν, σενάριο που υποστηρίζται από πλήθος μελετών και ερευνών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει διαμηνύσει πως, παρότι η προέλευση από ζώο παραμένει το επικρατέστερο σενάριο, η πιθανότητα της διαρροής από κινεζικό εργαστήριο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω προτού αποκλειστεί.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλοι για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση του υπουργείου Ενέργειας, σύμφωνα με την ιολόγο, Άντζελα Ρασμούσεν. Ωστόσο, όπως λέει, προσώρας και χωρίς τη δυνατότητα αξιολόγησης αυτών των στοιχείων που περιέχονται στην απόρρητη έκθεση, δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητείται η εικασία της φυσικής προέλευσης του ιού.

«Μπορούμε να γνωρίζουμε και γνωρίζουμε αυτό που δείχνουν τα επιστημονικά στοιχεία. Τα διαθέσιμα στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν εμφάνιση ζωονοσογόνων στην αγορά της Χουανάν» σημειώνει.

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς που επικαλούνται ως επιχείρημα δικαίωσής τους τη νέα έκθεση, αγνοούν τα επιστημονικά στοιχεία του και γενικεύουν, αποδίδοντας στους ειδικούς λανθασμένες εκτιμήσεις κι αποφάσεις.

«Το κλείσιμο των σχολείων ήταν μια αποτυχημένη και καταστροφική πολιτική. Οι μάσκες ήταν αναποτελεσματικές και βλαβερές. Η Covid προήλθε από εργαστήριο. Ό,τι λέγαμε εμείς οι σκεπτικιστές, επαληθεύεται» έγραψε μια γυναίκα σε tweet το οποίο είχε πάνω από 300.000 προβολές.

Από την Κυριακή που δημοσιεύτηκαν οι αποκαλύψεις της WSJ, οι θεωρίες συνωμοσίας εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της Zignal Labs, μιας οργάνωσης με έδρα το Σαν Φραντσίσκο που εξειδικεύεται στην αξιολόγηση μιντιακών πληροφοριών.

