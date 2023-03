Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνεται η μάχη για τη Μπαχμούτ, με τα ρωσικά στρατεύματα να πλησιάζουν

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να περικυκλώσουν την πόλη Μπαχμούτ, επίκεντρο του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε σήμερα ο ουκρανικός στρατός, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι απωθήθηκαν νέες επιθέσεις.

Στην καθημερινή ενημέρωσή του, το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε πως παρεμποδίστηκαν «τουλάχιστον 130 επιθέσεις του εχθρού» στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, σε πολλούς τομείς του μετώπου, κυρίως στις πόλεις Κουπιάνσκ, Λίμαν, Μπαχμούτ και Αβντίιβκα.

Χωριά βόρεια και δυτικά του Μπαχμούτ δέχθηκαν επίθεση, δήλωσε χθες Σάββατο στο CNN ο Σέρχιι Τσερεβάτιι, εκπρόσωπος του ανατολικού τομέα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως η κατάσταση στο Μπαχμούτ είναι «δύσκολη αλλά υπό έλεγχο».

Η μάχη για το Μπαχμούτ, μια βιομηχανική πόλη με στρατηγική σημασία, βρίσκεται στο κέντρο των μαχών ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς εδώ και μήνες, συγκεκριμένα από το καλοκαίρι.

Ο ιδιωτικός μισθοφορικός στρατός Βάγκνερ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο Μπαχμούτ, είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι έχει «περικυκλώσει ουσιαστικά» την πόλη και κάλεσε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει την υποχώρηση των στρατευμάτων του.

Χθες, το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) παραδέχθηκε πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν θέσεις στο Μπαχμούτ, οι οποίες μπορεί να τους επιτρέψουν να παρακάμψουν ορισμένες ουκρανικές άμυνες.

«Οι Ρώσοι μπορεί να προσπαθήσουν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στο Μπαχμούτ, όμως η ουκρανική διοίκηση έδωσε το σήμα ότι θα προτιμούσε να υποχωρήσει παρά να διακινδυνεύσει την περικύκλωση», εκτίμησε η πηγή αυτή.

O στρατός των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονέτσκ, που συνδράμουν τις ρωσικές δυνάμεις, δημοσιοποίησε βίντεο το οποίο -όπως υποστηρίζει- δείχνει μισθοφόρους της Βάγκνερ στα βόρεια προάστια του Μπαχμούτ να λένε πως ο μικρός σιδηροδρομικός σταθμός Στούπκι, βόρεια της πόλης, έχει καταληφθεί.

✅🇷🇺⚔️🇺🇦☠️ Report from the liberated area of Bakhmut

The assault and cleaning of the Stupky Train Station on the northern outskirts of Artemovsk (Bakhmut) has been completed and the city area is now completely under the control of the Wagner PMCs fighters pic.twitter.com/HPbC9bkbwh

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) March 5, 2023