Μπανγκλαντές: Πυρκαγιά κατέστρεψε κατοικίες σε καταυλισμό προσφύγων Ροχίνγκια

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε καταυλισμό για πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές κατέστρεψε κατοικίες και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από την περιοχή σήμερα προτού τεθεί υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Camp 11 της Cox’s Bazar, μιας νοτιοανατολικής μεθοριακής περιοχής όπου ζουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πρόσφυγες Ροχίνγκια. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες έφυγαν για να γλιτώσουν από την καταστολή του στρατού στη Μιανμάρ το 2017, και η πυρκαγιά έκανε μερικούς από αυτούς και πάλι άστεγους.

A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.

The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0

