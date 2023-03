Πακιστάν: Νέα επίθεση αυτοκτονίας, τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί νεκροί

Τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 16 άλλοι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε επίθεση αυτοκτονίας εναντίον του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, έγινε γνωστό από την αστυνομία της ασιατικής χώρας.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας οδηγούσε μοτοσικλέτα και έπεσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου», δήλωσε ο Αμπντούλ Χάι Αμίρ, αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Ντάνταρ στην περιοχή Κάτσι, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κουέτα, πρωτεύουσας της επαρχίας Βαλουχιστάν.

Several paramilitary troops have been killed after a suicide bomber allegedly rammed his motorcycle into a truck in Pakistan’s Balochistan province ⤵️ pic.twitter.com/duls1io9hX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 6, 2023