Φώναξε «δόξα στην Ουκρανία» πριν τον γαζώσουν με Καλάσνικοφ

Ανήκε στην 30η μηχανοκίνητη Ταξιαρχία του Ουκρανικού Στρατού, που πολεμά στο Μπαχμούτ, ένα θέατρο σκληρών μαχών τους τελευταίους μήνες.

Στις 3 Φεβρουαρίου χάθηκαν τα ίχνη του. Χθες, κυκλοφόρησε στο Ρωσικό Telegram ένα βίντεο με τον Ουκρανό στρατιώτη, άοπλο και με ένα τσιγάρο να κρέμεται στα χείλη του, να στέκεται απέναντι σε Ρώσους στρατιώτες. Ήταν αιχμάλωτος πολέμου.

Στο βίντεο ακούγονται οι Ρώσοι να τον ρωτούν αν έχει κάτι να πει. Ρουφάει το τσιγάρο του και απαντά: Δόξα στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι τον γαζώνουν με Καλάσνικοφ. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο στρατιώτης αυτός ονομάζεται Τάιμοφιι Σαντούρα και ήταν 40 ετών.

Το βίντεο αυτό κυκλοφόρησε ευρέως και στις δύο χώρες. Οι Ρώσοι θεώρησαν ότι κάπως έτσι θα κάμψουν το ηθικό των Ουκρανών. Συνέβη το αντίθετο. Δημιούργησαν έναν απροσδόκητο ήρωα – η φωτογραφία του, να κοιτά με αψηφισιά τους Ρώσους ενώ τον σημαδεύουν έγινε viral.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο βραδινό του διάγγελμα, αναφέρθηκε στον στρατιώτη, λέγοντας ότι «η Ουκρανία έχει ορκιστεί να βρει τους Ρώσους στρατιώτες που σκότωσαν έναν άοπλο Ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου. Θα βρούμε τους δολοφόνους».

Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «οι κατακτητές» σκότωσαν «έναν πολεμιστή που με γενναιότητα είπε στα πρόσωπά τους: “Δόξα στην Ουκρανία!”».

«Θέλω να απαντήσουμε όλοι μαζί στα λόγια του, με ενότητα: “Δόξα στον Ήρωα! Δόξα στους Ήρωες! Δόξα στην Ουκρανία!“».

Ο Ουκρανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι «η σορός του στρατιώτη μας βρίσκεται στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη».

Πριν κατονομαστεί ο στρατιώτης, η αδερφή του είχε δηλώσει στο BBC: «Ο αδερφός μου θα ήταν σίγουρα ικανός να σταθεί απέναντι στους Ρώσους έτσι. Δεν έκρυψε ποτέ την αλήθεια στη ζωή του και σίγουρα δεν θα το έκανε μπροστά στον εχθρό».

Ο φερόμενος δολοφόνος ή οι δολοφόνοι -που δεν φαίνονται στο βίντεο- δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα διεθνή ΜΜΕ που βρίσκονται στην Ουκρανία δεν έχουν επαληθεύσει πού και πότε τραβήχτηκε το βίντεο. Γνωρίζουμε ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε στα social media τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανάρτησε στο Twitter ότι το βίντεο ήταν «μια άλλη απόδειξη ότι αυτός ο πόλεμος είναι γενοκτονικός», ζητώντας «άμεση έρευνα» από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying “Glory to Ukraine”. Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice.

Ο διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, κατηγόρησε τα ρωσικά στρατεύματα ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου παραβιάζοντας τις Συμβάσεις της Γενεύης σχετικά με τη μεταχείριση των αιχμαλώτων.

Και ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Αντρίι Κοστίν είπε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τα ρωσικά στρατεύματα για βασανιστήρια, βιασμούς και δολοφονίες Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Τον περασμένο Ιούλιο, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε έναν αιχμάλωτο Ουκρανό στρατιώτη να ευνουχίζεται στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία. Ο Ρώσος στρατιώτης που βιντεοσκοπήθηκε στην πόλη Σεβεροντόνετσκ να πραγματοποιεί την απεχθή αυτή πράξη και αναγνωρίστηκε ως μέλος μονάδας που ανήκε στον Τσετσένο ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ.

Τον Νοέμβριο, η Μόσχα κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι εκτέλεσαν μια ομάδα Ρώσων κρατουμένων. Ακολούθησε ένα βίντεο από την πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία, που δείχνει την παράδοση ορισμένων στρατιωτών, σε ένα περιστατικό που κατέληξε στο θάνατο.

Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η παράδοση ήταν «σκηνοθετημένη» από ρωσικά στρατεύματα σε μια προσπάθεια να επιτεθούν στους απαγωγείς τους.

