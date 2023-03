Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας στο Ιράκ, 20 χρόνια μετά την εισβολή του 2003

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, προσγειώθηκε σήμερα στο Ιράκ, πραγματοποιώντας απροειδοποίητη επίσκεψη, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την 20η επέτειο της εισβολής που ανέτρεψε τον Σαντάμ Χουσεΐν.

«Είμαι εδώ για να επαναβεβαιώσω τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ιράκ καθώς προχωράμε προς ένα πιο ασφαλές, σταθερό και κυρίαρχο Ιράκ», έγραψε ο Όστιν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται ενόψει της επετείου της 20ης Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι το Ιράκ έχουν επισκεφθεί, μεταξύ άλλων, το τελευταίο διάστημα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν, της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας.

