Εξι Παλαιστίνιοι νεκροί από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν

Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε μια επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, στην κατεχόμενη βόρεια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Jenin right now, being raided by a huge lsraeli occupation force. pic.twitter.com/9ktL35nixu

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 7, 2023