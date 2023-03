Ο Άγγελος Ράλλης καταγράφει την αργή βία της κλιματικής κρίσης

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mighty Afrin: In the Time of Floods» σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης από τις πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του ποταμού Βραχμαπούτρα στο Μπαγκλαντές (φωτ: Άγγελος Ράλλης).