Ισχυρή σεισμική δόνηση στην κεντρική Ιταλία

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε σήμερα, νωρίς το απόγευμα, την κεντρική Ιταλία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

ℹEvent wrap-up: today a M4.6 #earthquake (#terremoto) hit #Perugia (#Italy) at 16:05:41 local time (UTC 15:05:41). Shaking was felt over 300km by approximately 35M people in Italy and Croatia.

— EMSC (@LastQuake) March 9, 2023