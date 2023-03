Ισραήλ: Επίθεση ενόπλου στο Τελ Αβίβ – Τρεις τραυματίες, «εξοντώθηκε» ο δράστης

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά σήμερα το βράδυ στο Τελ Αβίβ, ενώ ο δράστης της επίθεσης «εξοντώθηκε», όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν νωρίτερα από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνεται πλήθος αστυνομικών, καθώς και τραυματιοφορείς που έχουν σπεύσει στο σημείο, στην οδό Ντίζενγκοφ, στην καρδιά της πόλης.

BREAKING: Terrorist opens fire on busy street in Tel Aviv, Israel, shooting at least three Israelis.

Massive EMS and police response. pic.twitter.com/nLDq7CyAIf

— Upward News (@UpwardNewsHQ) March 9, 2023