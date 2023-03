Γερμανία: Νέα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη στην εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά

Πρώην μέλος των Μαρτύρων του Ιεχωβά θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς σε εκκλησία της κοινότητας στην περιοχή Άλστερντορφ του Αμβούργου, το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Spiegel, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, πρόκειται για άνδρα μεταξύ 30 και 40 ετών ο οποίος δεν ήταν γνωστός στις αρχές. Η αστυνομία του Αμβούργου δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

Πριν από λίγο, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης της επίθεσης βρίσκεται ανάμεσα στους συνολικά οκτώ νεκρούς της τραγωδίας. Όπως είχε γράψει νωρίτερα ο γερμανικός Τύπος, ένας από τους νεκρούς βρέθηκε από τους αστυνομικούς στον δεύτερο όροφο, σε απόσταση από τα υπόλοιπα θύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης μπήκε σε κτίριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση Μαρτύρων του Ιεχωβά γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα) και άνοιξε πυρ.

Σε tweets της, η αστυνομία του Αμβούργου ζήτησε από τους πολίτες να μη μοριάζονται αβάσιμες υποθέσεις και φήμες για το περιστατικό, όπως επίσης και να αποφύγουν τα προσβλητικά και ρατσιστικά μηνύματα.

Auch wir arbeiten mit Hochdruck. Wir bitten Diskussionen zu Tätern oder zum Tathergang, sowie gegenseitige Beleidigungen & andere Kommentare ohne Bezug zu unterlassen. Ihr würdet uns die Kommunikation zum laufenden Einsatz in #GroßBorstel sehr erleichtern. #schießerei #hh0903

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι οι σκέψεις του είναι σήμερα με τα θύματα της «βάναυσης, βίαιης πράξης».

Η γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, αντέδρασε επίσης μέσω του Twitter, δηλώνοντας «συγκλονισμένη από την τρομερή πράξη βίας που διαπράχθηκε εναντίον κοινότητας Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο».

Ich bin erschüttert über die furchtbare Gewalttat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in #Hamburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen & den Gemeindemitgliedern. Die Hintergründe werden mit Hochdruck ermittelt. Vielen Dank an @PolizeiHamburg & Rettungskräfte.

— Nancy Faeser (@NancyFaeser) March 10, 2023