Γερμανία: Ένα αγέννητο μωρό μεταξύ των θυμάτων στην εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Ένα αγέννητο μωρό είναι μεταξύ των θυμάτων από επίθεση με πυροβολισμούς σε εκκλησιαστικό κέντρο Μαρτύρων του Ιεχωβά στην περιοχή Άλστερντορφτου του Αμβούργου.

Το βράδυ της Πέμπτης, ένας 35χρονος Γερμανός σκότωσε επτά ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και δώσει τέλος στη ζωή του, δήλωσε ο υπουργός εσωτερικών του κρατιδίου, Άντι Γκρότε, σε επίσημη ενημέρωση την Παρασκευή.

Όπως σημείωσε η γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τον θάνατο περισσότερων ανθρώπων.

Ο 35χρονος δράστης, ήταν πρώην μέλος των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και έδρασε μόνος του. Ο ίδιος είχε άδεια κατοχής όπλου από τον Δεκέμβριο, ενώ είχε λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία- άγνωστο πότε- προκειμένου να κάνει μία καταγγελία για απάτη. Τα κίνητρα του σύμφωνα με τον Υπουργό εσωτερικών παραμένουν άγνωστα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Holger Vehren, δήλωσε ότι πιθανώς ο δράστης έπασχε από κάποια ψυχική ασθένεια. Σε έρευνα στο διαμέρισμά του βρέθηκαν 15 γεμιστήρες αυτόματου όπλου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι οι σκέψεις του είναι σήμερα με τα θύματα της «βάναυσης, βίαιης πράξης».

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, αντέδρασε επίσης μέσω του Twitter, δηλώνοντας «συγκλονισμένη από την τρομερή πράξη βίας που διαπράχθηκε εναντίον κοινότητας Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο».

Ich bin erschüttert über die furchtbare Gewalttat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in #Hamburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen & den Gemeindemitgliedern. Die Hintergründe werden mit Hochdruck ermittelt. Vielen Dank an @PolizeiHamburg & Rettungskräfte.

— Nancy Faeser (@NancyFaeser) March 10, 2023