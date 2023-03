Τουρκία: Ο σεισμός ισοπέδωσε ελληνορθόδοξη εκκλησία επτά αιώνων

Μία ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία επτά αιώνων στην επαρχία Αλτινοζού της Τουρκίας, ισοπεδώθηκε εξαιτίας του φονικού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η οροφή κατέρρευσε, όπως και οι τοίχοι της εκκλησίας, ενώ το μόνο που παρέμεινε άθικτο ήταν το καμπαναριό της.

«Ανακαινίσαμε την εκκλησία πριν από τρία χρόνια. Καταβάλαμε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για αυτό» ανέφερε ο Ιμπραήμ Τιλιννγκίρ, αντιπρόεδρος του ιδρύματος της εκκλησίας, προσθέτοντας πως μετά τις εργασίες αποκατάστασης, όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνταν εκεί.

Historic Greek Orthodox church, estimated to be 700 years old, was destroyed due to the quakes in Türkiye’s southern Hatay province, known as the home to civilizations https://t.co/25NOyyXXww pic.twitter.com/j9PjjcQ1S1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 11, 2023