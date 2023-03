ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί μετά τη βύθιση δύο σκαφών με μετανάστες στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη βύθιση δύο μικρών σκαφών που μετέφεραν μετανάστες τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά της πόλης Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες τραγωδίες παράνομης διακίνησης ανθρώπων δια θαλάσσης στην Καλιφόρνια από όσο γνωρίζω», δήλωσε σήμερα ο Τζέιμς Γκάρτλαντ, αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Σαν Ντιέγκο, αναφερόμενος προφανώς στις μεταναστευτικές ροές μεταξύ του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα οκτώ θύματα είναι ενήλικες, πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να αποκαλύψει την εθνικότητά τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν γύρω στις 23:30 τοπική ώρα το Σάββατο από ένα άτομο που μιλούσε ισπανικά, ο οποίος είπε ότι 15 άτομα επέβαιναν στο ένα σκάφος και 8 στο άλλο. Φτάνοντας στο σημείο, διαπίστωσαν ότι «τα δύο σκάφη είχαν ανατραπεί», είπε ο Γκάρτλαντ.

At least eight of about 18 people are dead after their panga boat capsized off the coast of Black’s Beach in San Diego, according to authorities. 9-1-1 received the report from a woman on one of two panga boats who said people were in distress. 📹: @onscenetv pic.twitter.com/sCYYuvJiyL

— Malik Earnest (@MalikEarnest) March 12, 2023