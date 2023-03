Guardian: Αυτά είναι τα «γεράκια» του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία

Για περισσότερο από έναν χρόνο, ρωσικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις, καταστρέφοντας νοσοκομεία και πολυκατοικίες, ενώ τα στρατεύματα της Μόσχας κατηγορούνται για εκτελέσεις αμάχων. Με πλείστα όσα στοιχεία για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, οι Ουκρανοί εισαγγελείς κινήθηκαν γρήγορα, λέει αναλυτικό ρεπορτάζ του Guardian, που υπογράφουν οι Λορέντζο Τόντο και Πιοτρ Σάουερ.

Το Κίεβο συνέταξε εκατοντάδες φακέλους, κατονομάζοντας περισσότερους από 600 Ρώσους –πολλοί από αυτούς υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι– ως υπόπτους. Οι ύποπτοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου, μέχρι έναν λιγότερο γνωστό συνταγματάρχη που θεωρείται υπεύθυνος για ορισμένες από τις πιο βίαιες αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ανοίγει δύο υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Guardian παρουσιάζει το προφίλ ορισμένων από τους διοικητές και στρατηγούς που κατηγορούνται από την Ουκρανία, με βάση συνεντεύξεις με πρώην στρατιώτες, αξιωματούχους της άμυνας και ελεύθερα προσβάσιμα δεδομένα.

Τι συμβαίνει με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία;

Ο Guardian εξέτασε επίσης έναν πίνακα που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί εισαγγελείς για να εντοπίζουν στοιχεία για ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Ο πίνακας, πλάτους 4 μέτρων και ύψους 1,5 μέτρου, που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας, περιέχει ένα λεπτομερές διάγραμμα ολόκληρης της ρωσικής στρατιωτικής αλυσίδας διοίκησης στην Ουκρανία. Υπάρχουν ονόματα και φωτογραφίες: μια σειρά από όσους ερευνώνται από την Ουκρανία για πιθανή εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου. Το διάγραμμα χαρτογραφεί εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, χωρισμένους ανά σύνταγμα, μέχρι τον ανώτατο διοικητή, τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ξεκινήσαμε να χαρτογραφούμε τους Ρώσους διοικητές και στρατηγούς πέρυσι», δήλωσε ο Ολεξάντρ Φιλτσάκοφ στον Guardian, επικεφαλής εισαγγελέας της περιοχής του Χαρκόβου, ο οποίος μαζί με συναδέλφους του σε άλλες περιοχές εργάζεται πάνω τον πίνακα από τη ρωσική εισβολή κι εντεύθεν. «Και συνεχίζουμε να τον ενημερώνουμε, βδομάδα τη βδομάδα».

Ο χασάπης της Μαριούπολης

#Russian colonel general Mikhail #Mizintsev claims that #Kyiv authorities paid minors to pretend to be killed and wounded by explosions. pic.twitter.com/gMk90sHP5i — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2022

Αν μια μάχη καθόρισε περισσότερο από κάθε άλλη τη βιαιότητα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή είναι αναμφίβολα η τρίμηνη πολιορκία της Μαριούπολης, όπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σκοτώθηκαν 22.000 άνθρωποι. Η καταστροφή της πόλης έχει προκαλέσει συγκρίσεις με την πολιορκία του Χαλεπίου, στη Συρία, που επίσης μετατράπηκε σε σωρό ερειπίων από ρωσικές βόμβες, αφού η Μόσχα προσχώρησε στον πόλεμο το 2015 για να υποστηρίξει τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ, λέει ο Guardian.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μαριούπολη πεθαίνει – Μόλις το 3% των κατοίκων έχει πρόσβαση σε νερό

Και στις δύο ρωσικές εκστρατείες επικεφαλής ήταν ο στρατηγός Μιχαήλ Μιζίντσεφ, Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος που τέθηκε υπό κυρώσεις τον Μάρτιο του 2022 από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία επικαλέστηκε τον ρόλο του στους βομβαρδισμούς και των δύο πόλεων.

«Η καρδιά του πολέμου»: Οι μυστικές συνομιλίες με τους στρατηγούς του Πούτιν που τερμάτισαν την πολιορκία της Μαριούπολης

Ο Μιζίντσεφ έγινε γνωστός ως ο πρώτος επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Εθνικής Αμυνας της Ρωσίας και επέβλεψε την κατασκευή του επιβλητικού κέντρου διοίκησης που βρίσκεται στην καρδιά του Κρεμλίνου.

«Είναι γνωστός ως εξαιρετικά οργανωτικός», δήλωσε στον Guardian πρώην πηγή του υπουργείου Αμυνας που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Μιζίντσεφ. Εχει επίσης καλές διασυνδέσεις: η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι ο Μιζίντσεφ είχε στενούς δεσμούς με τον αρχηγό του επιτελείου του ρωσικού στρατού, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο Βαλέρι Γκερασίμοφ. (©Associated Press)

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, στη Μαριούπολη χρησιμοποίησε μέρος της εμπειρίας που απέκτησε στη Συρία, όπου επέβλεψε τους βάναυσους βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του Χαλεπίου. Οπως και στο Χαλέπι, ο Μιζίντσεφ απέκοψε πρώτα τις ουκρανικές δυνάμεις από τις γραμμές ανεφοδιασμού και στη συνέχεια τις πίεσε, σπιθαμή προς σπιθαμή, ενώ γίνονταν αδιάκριτοι βομβαρδισμοί, εμποδίζοντας τους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη. Ως αποτέλεσμα, ο Μιζίντσεφ απέκτησε το παρατσούκλι «ο χασάπης της Μαριούπολης».

Ηταν σαφές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, λέει το ρεπορτάζ, ότι στα στρατεύματα και τους αξιωματικούς που πολεμούσαν στην Ουκρανία περιλαμβάνονταν πολλοί που είχαν βρεθεί στη Συρία. Πριν από τον πόλεμο, ο Γιούρι Σταβίτσκι, 61 ετών, επικεφαλής των τεχνικών δυνάμεων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ήταν περισσότερο γνωστός για την αποναρκοθέτηση της Παλμύρας. Το 2016 το όνομά του αναφέρθηκε στη διαρροή των Panama Papers. Τα έγγραφα, τα οποία προέρχονται από την πρώην παναμαϊκή υπεράκτια δικηγορική εταιρεία και πάροχο εταιρικών υπηρεσιών Mossack Fonseca, αποκάλυψαν ότι ο Σταβίτσκι ήταν ιδιοκτήτης μιας εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους που ονομαζόταν Asante Trade & Finance SA.

🇷🇺🇱🇰Chief of the Engineering Troops of the Russian Armed Forces, Lt Gen Yuri Stavitsky is on a working visit to #SriLanka. The purpose of the trip is to exchange experience & discuss prospects for development of cooperation between the engineering troops of the two countries. pic.twitter.com/gLQaMDqqex — Russian Embassy in Sri Lanka (@RusEmbSriLanka) November 25, 2021

«Ηταν ένα μεγάλο σκάνδαλο στο υπουργείο», δήλωσε η πρώην πηγή του υπουργείου Αμυνας. «Ο Σταβίτσκι αναγκάστηκε να ζητήσει άπειρες συγγνώμες γι’ αυτό το μπέρδεμα και παρ’ ολίγον να χάσει τη δουλειά του».

Βόμβες διασποράς στο Χάρκοβο

Η βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μια σειρά από παράνομα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί στις πόλεις της επαρχίας, σκοτώνοντας εκατοντάδες πολίτες, αναφέρει ο Guardian.

Πτερύγια βομβών διασποράς RBK-500 και θραύσματα από ρουκέτες διασποράς Smerch των 300 χιλιοστών, οι οποίες έχουν απαγορευτεί από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου –αν και όχι από τη Ρωσία– σύμφωνα με τη σύμβαση του 2008 για τα όπλα διασποράς, βρέθηκαν σε περιοχές όπου δεν υπήρχε στρατιωτικό προσωπικό και στρατιωτική υποδομή.

Αξιωματούχος: Η Ρωσία ήδη χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς στην Ουκρανία

Το Κέντρο για την Ανθεκτικότητα στην Πληροφόρηση (CIR), μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην αποκάλυψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο εντόπισε πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα διασποράς στο Χάρκοβο και από πού εκτοξεύτηκαν εντός των συνόρων της Ρωσίας, αλλά και τον διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τους βομβαρδισμούς αυτούς. Το όνομά του είναι Αλεξάντερ Ζουλάβλιοφ, ένας αντιστράτηγος που βοήθησε τον Μιζίντσεφ στην εκστρατεία βομβαρδισμού του Χαλεπίου το 2016.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεξιά, ο αρχηγός του ρωσικού Ναυτικού Νικολάι Γιεβμένoφ, αριστερά, και ο αρχηγός των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων Αλεξάντερ Αλεξάντροβιτς Ζουράβλιοφ, κέντρο, κάνουν πρόποση μετά τη στρατιωτική παρέλαση κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ημέρας του Ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη, την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019. (©Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP).

Ο Ζουράβλιοφ, 57 ετών, ορίστηκε σοβιετικός αξιωματικός τη δεκαετία του 1980, εκστράτευσε τρεις φορές στη Συρία και του απονεμήθηκε ένα από τα υψηλότερα ρωσικά στρατιωτικά βραβεία: του Ηρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ρωσία: Τέσσερις πύραυλοι καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική άμυνα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, λέει ο Guardian, ο Ζουράβλιοφ ήταν ο μοναδικός ανώτερος Ρώσος αξιωματικός που μπορούσε να υπογράψει τη διαταγή για την επίθεση με πυραύλους Smerch στο Χάρκοβο από τη δυτική ρωσική στρατιωτική περιφέρεια στο Μπέλγκοροντ.

Kremlin changes commander of Western military district for fifth time in five months Roman Berdnikov replaced Aleksandr Zhuravlyov as commander of the Western Military District on 28 September amid Ukraine’s advance in Lymanhttps://t.co/Fq1RvY3fze pic.twitter.com/TFWLllBLkN — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 3, 2022

Μετά την αιφνιδιαστική αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού, ο οποίος ανακατέλαβε σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Χαρκόβου και απώθησε τους Ρώσους στα σύνορα, ο Ζουράβλιοφ απολύθηκε από το Κρεμλίνο και αντικαταστάθηκε από τον αντιστράτηγο Ρόμαν Μπέρντνικοφ.

Μια σειρά θανατηφόρων χτυπημάτων

Στις 27 Ιουνίου ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22M3 απογειώθηκε από τη ρωσική αεροπορική βάση Σαϊκόβκα, στην περιοχή Κάλουγκα, μεταφέροντας έναν Kh-22, έναν αντιπλοϊκό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος εκτοξεύθηκε πάνω από το έδαφος της περιοχής Κουρσκ. Στις 15.52 η βόμβα έπληξε το μεγάλο εμπορικό κέντρο Amstor στην πόλη Κρέμεντσουκ στην κεντρική Ουκρανία, μετατρέποντας το κτίριο σε έναν σωρό φλεγόμενων ερειπίων και σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές, αναφέρει ο Guardian, το χτύπημα πραγματοποιήθηκε από το 52ο σύνταγμα αεροπορίας βαρέων βομβαρδιστικών, το οποίο σήμερα διοικείται από τον συνταγματάρχη Ολεγκ Τιμόσιν, 51 ετών.

The war criminal who is directly responsible for the missile strike on the apartment building in #Dnipro is the commander of the 52nd Guards Heavy Bomber Aviation Regiment (Shaikovka), Colonel Oleg Timoshin. pic.twitter.com/J7OHGqVqhP — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023

Ο Τιμόσιν έχει επίσης κατηγορηθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας για συμμετοχή σε πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στην ανατολική πόλη Ντνίπρο, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 44 άνθρωποι.

Ουκρανία: Ποιοι είναι οι εξελιγμένοι ρωσικοί πύραυλοι που φέρνουν νέα απειλή

Ελάχιστα έως τίποτα δεν είναι γνωστό για τον Τιμόσιν. Σύμφωνα με ορισμένες ανοικτές πηγές, ο Τιμόσιν φοίτησε στην Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Πιλότων του Τάμποφ και διορίστηκε επικεφαλής του συντάγματος μετά τον θάνατο του προκατόχου του, συνταγματάρχη Βαντίμ Μπελοσλιούντσεφ, το 2019.

Αμεσος προϊστάμενος του Τιμόσιν στην ιεραρχία είναι ο Σεργκέι Ντρόνοφ, ο αρχιστράτηγος της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, υπεύθυνος για όλες τις πολεμικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Ντρόνοφ, αριστερά, και ο αντιστράτηγος Σεργκέι Μπαϊνέτοφ. (©AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Ο Ντρόνοφ, που γεννήθηκε στην αγροτική ανατολική Ουκρανία, υπηρέτησε για πρώτη φορά ως πιλότος κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Τσετσενία το 1994. Εγινε γνωστός δύο δεκαετίες αργότερα, επιβλέποντας τη ρωσική πολεμική αεροπορία κατά τη διάρκεια της επέμβασής της στη Συρία, όπου η Μόσχα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αεροπορική υποστήριξη, με τα αεροσκάφη της να πραγματοποιούν συνεχείς αεροπορικές επιδρομές.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στη Συρία θεωρείται ευρέως μια στρατηγική επιτυχία χαμηλού κόστους και αναβάθμισε τη θέση της πολεμικής αεροπορίας ως μιας από τις πιο τρομερές δυνάμεις στον κόσμο. Αυτή η εικόνα ενισχύθηκε περαιτέρω το 2021, όταν ο Ντρόνοφ, λέει ο Guardian, ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία αποκτά περισσότερα από 60 νέα και 200 αναβαθμισμένα αεροσκάφη. Μέχρι την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία πιστεύεται ότι διέθετε περισσότερα από 700 μαχητικά αεροσκάφη, σε αντίθεση με την αναφερόμενη δύναμη του Κιέβου που αριθμούσε περίπου 64 μαχητικά. Ωστόσο, η αδυναμία της Μόσχας να κυριαρχήσει στον ουρανό, που έχει κεντρικό ρόλο στη συνολική παραπαίουσα απόδοση των δυνάμεών της στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τα διαπιστευτήρια του Ντρόνοφ.

«Ο Ντρόνοφ ήταν γνωστό ότι ήταν εξαιρετικά διεφθαρμένος», δήλωσε στον Guardian ο Γκλεμπ Ιρίσοφ, πρώην υπολοχαγός της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας που εγκατέλειψε τον στρατό το 2020. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ρωσική αεροπορία απέτυχε παταγωδώς».

Σφαγή της Μπούτσα

Οταν οι Ρώσοι αποσύρθηκαν από την περιοχή του Κιέβου στις αρχές του περασμένου Απριλίου, άφησαν στο πέρασμά τους μια γιγαντιαία σκηνή εγκλήματος. Περίπου 458 πτώματα, θαμμένα σε δεκάδες ομαδικούς τάφους, ανασύρθηκαν από την πόλη Μπούτσα. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες πτώματα πολιτών βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια των κτιρίων στην Μποροντιάνκα και το Γκοστομέλ.

Ερευνητές εγκλημάτων πολέμου

Μεταξύ των ατόμων που κατονομάζονται στη μαύρη λίστα των Ρώσων εγκληματιών πολέμου είναι ο 40χρονος Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των στρατευμάτων που φέρονται ως υπεύθυνα για τις δολοφονίες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια αμάχων, μια σειρά από φρικαλεότητες που του χάρισαν το παρατσούκλι «ο χασάπης της Μπούτσα».

NEW: The UK is slapping sanctions on 4 Russian military figures, including LtCol Azatbek Omurbekov, who leads the 64th Separate Motor Rifle Brigade believed to be responsible for massacres in Ukraine’s Bucha. Ukrainian officials have found 900 bodies near Kyiv, mostly shot dead pic.twitter.com/t4jsisLHkF — Jack Detsch (@JackDetsch) April 21, 2022

Ο Ομουρμπέκοφ, γεννημένος στο τότε σοβιετικό Ουζμπεκιστάν, υπηρετεί σήμερα στη θέση του διοικητή της 64ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας τυφεκιοφόρων. Το 2014 βραβεύτηκε για εξαιρετικές υπηρεσίες από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Αμυνας Ντμίτρι Μπουλγκάκοφ.

Δεν είναι σαφές πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σημειώνει ο Guardian. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι μετά την υποχώρησή του από την περιοχή του Κιέβου, ο Ομουρμπέκοφ μετέφερε τους στρατιώτες του στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με άλλους, ωστόσο, στη συνέχεια έφτασε στο Μπέλγκοροντ, απ’ όπου εντάχθηκε σε άλλα συντάγματα σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Χαρκόβου.

Πούτιν: Τιμητικός τίτλος σε ταξιαρχία που κατηγορείται για σφαγές

Στη ρωσική στρατιωτική αλυσίδα διοίκησης, ο Ομουρμπέκοφ, όπως όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί που αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία, τελούσε υπό τις διαταγές του Ολεγκ Σαλιούκοφ, νυν αρχιστράτηγου των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων. Σχεδόν όλα τα τάγματα της Μόσχας που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις πυροβολικού και σε εισβολές σε χωριά τελούν υπό τον έλεγχό του.

Ο Ολεγκ Σαλιούκοφ κατά τη διάρκεια πρόβας για την Ημέρα της Νίκης, το 2018. (©Shutterstock)

Στα 67 του χρόνια, ο Σαλιούκοφ είναι ένας από τους γηραιότερους ανώτερους αξιωματούχους του ρωσικού στρατού. Ο Σαλιούκοφ είναι περισσότερο γνωστός στη Ρωσία ως επικεφαλής της ετήσιας παρέλασης της Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Ο Σαλιούκοφ διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ, αλλά λέγεται ότι έχει σημαντική επιρροή στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού.

«Αν θέλετε να κάνετε καριέρα στον στρατό, πρέπει να πάρετε έγκριση από τον Σαλιούκοφ», δήλωσε η πρώην πηγή του υπουργείου Αμυνας.

Πηγή: Guardian

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr