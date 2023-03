Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με αμερικανικό drone

Επικαλούμενο πηγές προερχόμενες από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP αναφέρει ότι ρωσικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με αμερικανικό drone πάνω από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, κοντά δηλαδή στο εμπόλεμο μέτωπο της Ουκρανίας.

#BREAKING Russian jet collides with US drone over Black Sea: US military pic.twitter.com/IXXSV45ppC

