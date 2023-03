ΗΠΑ – Ρωσία: Τι γνωρίζουμε για την πτώση του αμερικανικού drone στη Μαύρη Θάλασσα

Αυστηρό μήνυμα στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας μετέφερε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα, μετά τη συντριβή αμερικανικού drone στη Μαύρη Θάλασσα, την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν συμμάχους και εταίρους για το περιστατικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, καθώς οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) τύπου MQ-9 Reaper συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα εξαιτίας πρόσκρουσης με ρωσικό μαχητικό.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 φέρεται να χτύπησε τον έλικα του αμερικανικού drone επιτήρησης Reaper, προκαλώντας τη συντριβή του στη Μαύρη Θάλασσα, μια περιοχή που παρακολουθείται στενά από το ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το περιστατικό καταδικάστηκε ως «απερίσκεπτο» από τον αμερικανικό στρατό.

«Το drone μας MQ-9 εκτελούσε επιχειρήσεις ρουτίνας σε διεθνή εναέριο χώρο όταν αναχαιτίστηκε και χτυπήθηκε από ρωσικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα τη συντριβή και την πλήρη απώλεια του MQ-9», δήλωσε ο πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τζέιμς Χέκερ.

Σε μία πρώτη αντίδραση, το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι το αμερικανικό UAV εντοπίστηκε το πρωί της 14ης Μαρτίου να πετάει κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας με κατεύθυνση προς τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υποστήριξε επίσης ότι τα ρωσικά μαχητικά δεν έκαναν χρήση των πυρομαχικών που έφεραν και δεν ήρθαν σε επαφή με το αμερικανικό drone. Η Μόσχα πρόσθεσε ότι το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα ως αποτέλεσμα απότομων ελιγμών.

