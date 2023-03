Νάπολη: Σοβαρά επεισόδια από οπαδούς της Άιντραχτ (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη Νάπολη την Τετάρτη ενόψει του δεύτερου αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στους «16» του Champions League.

Ειδικότερα, οπαδοί έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο της αστυνομίας και πέταξαν πέτρες σε λεωφορεία στο κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται ότι οι ιταλικές αρχές απαγόρευσαν στους οπαδούς που ζουν στη Φρανκφούρτη να παρευρεθούν στο γήπεδο για τον αγώνα εν μέσω ανησυχιών για πιθανά ξεσπάσματα βίας, αλλά μια ομάδα οπαδών του γερμανικού συλλόγου έκανε το ταξίδι στην Ιταλία παρά την απαγόρευση.

Πλάνα έδειξαν τους οπαδούς να συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ένα περιπολικό να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στα λεωφορεία που μετέφεραν τους οπαδούς της Άιντραχτ, προκαλώντας ζημιά σε ένα παράθυρο.

Περίπου 600 από αυτούς ταξίδεψαν από τη Γερμανία, όπου η Νάπολι κέρδισε τον πρώτο αγώνα με 2-0.

The city center of Naples ahead of Napoli’s Champions League match vs. Frankfurt. pic.twitter.com/I0GrGmD6E1

— B/R Football (@brfootball) March 15, 2023