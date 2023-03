Guardian: Ο Στίβεν Σιγκάλ, η Ιταλίδα πριγκίπισσα, ο εγγονός του Ντε Γκωλ – Οι… φίλοι του Πούτιν

«Ποιοι είναι οι φίλοι της Ρωσίας στο εξωτερικό;» αναρωτιέται ρεπορτάζ του Guardian. Κρίνοντας από ένα πρόσφατο συνέδριο του Διεθνούς Κινήματος Ρωσόφιλων, μια εκδήλωση που οργανώθηκε από συντηρητικούς ακτιβιστές και πραγματοποιήθηκε με πολλές φανφάρες σε μια γυάλινη αίθουσα του Κρατικού Μουσείου Πούσκιν στη Μόσχα, η απάντηση είναι οι πολιτικοί του περιθωρίου και οι πιστοί των θεωριών συνωμοσίας, λέει η βρετανική εφημερίδα.

Ανάμεσά τους, ο αμφιλεγόμενος Αμερικανός ηθοποιός Στίβεν Σιγκάλ, ένας εγγονός του Σαρλ ντε Γκωλ και μια Ιταλίδα πριγκίπισσα και μελετήτρια του Τόλκιν, που ο φόβος της είναι ότι τα αγόρια στην Ευρώπη ενθαρρύνονται να παντρεύονται τις αγελάδες τους, λέει ο Guardian.

«Είμαι εδώ για να προωθήσω την ειρήνη και τη φιλία και πιστεύω ότι αυτή η σύγκρουση έχει προκληθεί από αγγλοσαξονικά συμφέροντα. Πιστεύω ότι θέτει τον κόσμο σε μεγάλο κίνδυνο και είμαι εδώ για να αγωνιστώ εναντίον αυτού», δήλωσε ο Πιερ ντε Γκωλ, εγγονός του Γάλλου στρατηγού και ομιλητής στο συνέδριο, σε συνέντευξή του στον Guardian.

Ο Ντε Γκωλ ο νεότερος έχει ήδη προσελκύσει αντιδράσεις. Τον περασμένο μήνα, δήλωσε σε μια γαλλική εφημερίδα, τη Le Parisien, ότι η Δύση «δυστυχώς άφησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ολιγάρχες του και τις νεοναζιστικές στρατιωτικές ομάδες να εγκλωβιστούν σε ένα σπιράλ πολέμου».

Ο Ιβ ντε Γκωλ, ο μεγαλύτερος αδελφός του Πιερ, δήλωσε στη Le Parisien στις 24 Ιανουαρίου ότι οι απόψεις του αδελφού του «δεν αφορούν κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο – ούτε εμένα ούτε την οικογένειά μας και, ακόμη λιγότερο, τον στρατηγό».

Ο Πιερ ντε Γκωλ δεν σχολίασε τις παρατηρήσεις του αδελφού του, λέει ο Guardian, και απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν το οικογενειακό του όνομα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Ντε Γκωλ είχε επικαλεστεί με υπερηφάνεια τον παππού του όταν ρωτήθηκε για τη σύγκρουση στο συνέδριο.

«Ο παππούς μου είχε πολύ βαθιά γνώση για τους Ρώσους ηγέτες και πολίτες», δήλωσε. «Οπότε, είχε αρκετή επίγνωση του ενδιαφέροντος και της γεωγραφικής αναγκαιότητας της Ευρώπης και της Γαλλίας να συμμαχήσουν με τη Ρωσία. Ολο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αυτή η σύγκρουση δημιουργήθηκε για να σπάσει το ενιαίο μπλοκ της Ευρώπης προς όφελος των Αμερικανών», είπε ο ίδιος.

Μπορεί επίσης να αποδειχθεί… επικερδής ευκαιρία, αναφέρει ο Guardian. Ως τραπεζίτης, πρόσθεσε, ψάχνει να βρει ανθρώπους με «που έχουν διαφορετική άποψη για την ειρήνη», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναζητούν «χρηματοοικονομικά και επενδυτικά συμβόλαια».

Οι Ευρωπαίοι υπολείπονται ενώπιον της ρωσικής προπαγάνδας και των μέσων ενημέρωσης που αναζητούν ξένη υποστήριξη για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Και αυτή την εβδομάδα συγκεντρώθηκαν 90 αντιπρόσωποι –συμπεριλαμβανομένων πολλών πιστών των θεωριών συνωμοσίας– πρόθυμοι να διατυμπανίσουν τη γραμμή της Μόσχας.

Ο Νικολάι Μαλίνοφ, πρώην μέλος του βουλγαρικού Κοινοβουλίου, ο οποίος τώρα τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, άνοιξε την εκδήλωση λέγοντας ότι ήρθε η ώρα για τις «δυνάμεις του φωτός να νικήσουν τις δυνάμεις του σκότους».

Στο βήμα, ντυμένος στα μαύρα, βρισκόταν ο Στίβεν Σιγκάλ, ο οποίος έχει οριστεί ειδικός εκπρόσωπος για τους πολιτιστικούς δεσμούς Ρωσίας-ΗΠΑ. «Είμαι 100% ρωσόφιλος και 1.000.000% Ρώσος», δήλωσε ο Σιγκάλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ήταν επίσης παρών, δίνοντας επίσημη έγκριση σε κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί περιθωριακό γεγονός, κατά τον Guardian. Ηταν κεντρικός ομιλητής, μεταφέροντας ένα μήνυμα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Δεν βλέπουμε απλώς νεοναζισμό, βλέπουμε άμεσο ναζισμό, ο οποίος καλύπτει όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Βλέπουμε πώς η ιστορία καταστρέφεται μπροστά στα μάτια μας – πώς καταστρέφονται ιερά μνημεία».

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο βήμα ξεχώρισε η πριγκίπισσα Βιτόρια Αλιάτα ντι Βιλαφράνκα, μια γυναίκα στα 70 της χρόνια με κατακόκκινα μαλλιά, γνωστή στην Ιταλία ως η πρώτη μεταφράστρια του Τόλκιν στα ιταλικά. Ισχυρίζεται, λέει το ρεπορτάζ, ότι πολέμησε την καθολική οργάνωση Opus Dei και τη μαφία, προκειμένου να διεκδικήσει το οικογενειακό της παλάτι στην Μπαγκερία, όπου, όπως είπε, οι παραγωγοί ταινιών γύριζαν ένα σύγχρονο ριμέικ της «Λεοπάρδαλης», του μυθιστορήματος του Τζουζέπε Τομάσι ντι Λαμπεντούζα.

Σε ομιλία της χαρακτήρισε τη «ρωσοφοβία» μία από τις «πολλές εκδοχές της αποικιοκρατίας» και τη συνέδεσε με την απόβαση των ΗΠΑ στη Σικελία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία χαρακτήρισε πρόσχημα για την εξάπλωση της επιρροής της Ουάσινγκτον.

