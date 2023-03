Ρωσία: Πυρκαγιά σε κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Ροστόφ

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κτίριο που χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Υηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, στο Ροστόφ.

Εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μέρος του κτιρίου να έχει παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ο καπνός από την πυρκαγιά είναι ορατός σε όλη την πόλη.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να πιστοποιήσει την εγκυρότητα των εικόνων.

In the center of Rostov-on-Don, the building of the FSB Border Service Directorate is on fire

According to local residents, before that a loud sound similar to an explosion was heard. According to the official version, ammunition detonated in the warehouse. pic.twitter.com/H6Mbz2jIjv

