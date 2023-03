Ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης έκανε Τσέχος σε λίμνη της Ελβετίας – 52,1 μέτρα με μία ανάσα

Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες γράφτηκε το όνομα του David Vencl ο οποίος επιχείρησε επιτυχώς βουτιά 52,1 μέτρων με μία ανάσα, κάτω από τον πάγο της λίμνης Σιλς στην Ελβετία.

Ο 40χρορνος Τσέχος βούτηξε σε μια τρύπα της παγωμένης λίμνης και, για να αποδείξει πως έφτασε σε βάθος 50 μέτρων, έπιασε μια ετικέτα από το σημείο. Αφού είχε μια μικρή αιμόπτυση, κάθισε για ένα λεπτό κι έπειτα άνοιξε την σαμπάνια των πανηγυρισμών για το σπουδαίο επίτευγμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε πως το αίμα δεν οφειλόταν σε κάτι σοβαρό.

Forty-year-old David Vencl dived to a depth of 52.1 meters (170 feet) without a wetsuit in Switzerland’s Lake Sils. The plunge follows his entry into the Guinness World Records book for swimming the length of a frozen Czech lake in 2021 https://t.co/MOYhgAWqpx pic.twitter.com/XFU9IVN6uA

