Explainer: Τι συνέβη τελικά μεταξύ ρωσικού μαχητικού και αμερικανικού drone;

Την πρώτη άμεση εμπλοκή μεταξύ των δύο μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου φέρεται να συνιστά το συμβάν με τη διαφαινόμενη σύγκρουση ενός ρωσικού μαχητικού κι ενός αμερικανικού drone.

Όμως, τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη;

Το αποχαρακτηρισμένο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο την Πέμπτη, δείχνει ένα ρωσικό μαχητικό Su-27 Flanker να κάνει δύο περάσματα σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το αμερικανικό drone, απορρίπτοντας επάνω του καύσιμο – μια τακτική παρενόχληση που οι Αμερικανοί ειδικοί υποστηρίζουν πως δεν έχουν δει στο παρελθόν.

Στο δεύτερο δε πέρασμα, το Su-27 περνά τόσο κοντά από το MQ-9 Reaper ώστε η εικόνα για λίγο διακόπτεται, υποδεικνύοντας σύγκρουση. Όταν η κάμερα επανέρχεται, διακρίνεται λυγισμένος ένας έλικας, ζημιά αρκούντως σοβαρή ώστε η αμερικανική διοίκηση πολεμικής αεροπορίας να καταρρίψει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

JUST IN – U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.pic.twitter.com/MHuGIUkxyL

— Disclose.tv (@disclosetv) March 16, 2023