Al-Mansur: Το άλλοτε πολυτελές γιοτ του Σαντάμ Χουσεΐν πλέον ατραξιόν και στέκι ψαράδων

Μισοβυθισμένο σε ποτάμι του νότιου Ιράκ, το σκουριασμένο κουφάρι του άλλοτε πολυτελούς γιοτ του Σαντάμ Χουσεΐν μένει να θυμίζει τον άνθρωπο που κυβέρνησε για δεκαετίες με σιδηρά πυγμή το Ιράκ, προτού ανατραπεί και βρει τρομακτικό θάνατο.

Το al-Mansur, μήκους 121 μέτρων, κάποτε σύμβολο ισχύος και πλούτου του Σαντάμ, πλέον αποτελεί ατραξιόν για τους περαστικούς και «στέκι» για τους ντόπιους ψαράδες που σκαρφαλώνουν πάνω του για πικνίκ ή τσάι.

«Όταν το είχε ο πρώην πρόεδρος, κανείς δεν μπορούσε να το πλησιάσει» λέει ο Χουσεΐν Σαμπάχι, ντόπιος ψαράς που τελειώνει τη μέρα του πίνοντας τσάι πάνω στο ατσάλινο κουφάρι. «Δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποτε ανήκε στον Σαντάμ και σήμερα εγώ περιφέρομαι πάνω του» λέει ο ίδιος.

Λίγες εβδομάδες πριν την εισβολή των Αμερικανών και των συμμάχων τους στο Ιράκ, το Αλ-Μανσούρ ήταν ελλιμενισμένο στον Κόλπο. Ωστόσο, ο Σαντάμ ζήτησε τη μεταφορά του στο Σατ αλ-Άραμπ «για να το προστατεύσει από τους βομβαρδισμούς των αμερικανικών αεροσκαφών» εξηγεί ο μηχανικός σκαφών, Αλί Μοχάμεντ.

«Αποδείχτηκε πλήρης αποτυχία» προσθέτει.

Στις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου στο Ιράκ, που ξεκίνησε πριν από ακριβώς είκοσι χρόνια, το Αλ Μανσούρ βομβαρδίστηκε από τις βρετανικές δυνάμεις.

Παρέμεινε, παρόλα αυτά, στην επιφάνεια του ποταμού, για να γίνει ξανά στόχος ντόπιων που λεηλάτησαν ό,τι πολύτιμο μπορούσε να μεταφερθεί, από έπιπλα και πολυελαίους, μέχρι ατσάλινα τμήματα του σκελετού του.

Built in the 1980s, this 396-foot ‘al-Mansur’ yacht belonged to former Iraq leader Saddam Hussein. It now serves as a a picnic spot for local fishermen pic.twitter.com/CwrGOspVaK

— Reuters (@Reuters) March 17, 2023