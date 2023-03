Ισημερινός: Σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 12.12 (τοπική ώρα, 19.12 ώρα Ελλάδας) κοντά στις ακτές του Ισημερινού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων.

🔔#Earthquake (#sismo) M6.7 occurred 20 km SW of #Naranjal (#Ecuador) 20 min ago (local time 12:12:55). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/XR1gzOdeWY

🖥https://t.co/811655iZzl pic.twitter.com/DtcTq2OqyV

— EMSC (@LastQuake) March 18, 2023