Αντιδράσεις από τη δήλωση Ισραηλινού υπουργού πως «δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός»

Λίγες εβδομάδες μετά από σχόλιό του πως η παλαιστινιακή πόλη Χουάρα πρέπει να σβηστεί από το χάρτη, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ προέβη σε νέα εμπρηστική δήλωση, αρνούμενος την ύπαρξη παλαιστινιακού λαού, προκαλώντας την αντίδραση της Ουάσινγκτον.

«Ποιος ήταν ο πρώτος Παλαιστίνιος βασιλιάς; Τι γλώσσα μιλούν οι Παλαιστίνιοι; Υπήρξε ποτέ παλαιστινιακό νόμισμα; Υπάρχει παλαιστινιακή ιστορία ή πολιτισμός; Τίποτα. Δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός» ανέφερε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς σε ομιλία του στο Παρίσι.

«Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, αυτή είναι η βιβλική αλήθεια (…) και αυτή την αλήθεια πρέπει να ακούσουν οι Άραβες στο Ισραήλ όπως και κάποιοι Εβραίοι στο Ισραήλ που είναι μπερδεμένοι. Αυτή η αλήθεια πρέπει να ακουστεί εδώ, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, και στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον και όλος ο κόσμος πρέπει να ακούσει αυτή την αλήθεια, διότι είναι η αλήθεια», τόνισε ο Σμότριτς.

“The Palestinian people is an invention.”

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich claimed there’s “no such thing” as the Palestinian people during a conference in Paris, France pic.twitter.com/81EWqq80IH

— TRT World (@trtworld) March 20, 2023