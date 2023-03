Ουκρανία: Οι Ρώσοι αφήνουν τη Wagner μόνη της στο Μπαχμούτ

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στη μάχη για το Μπαχμούτ, με τους Ρώσους να χάνουν τη δυναμική των προηγούμενων εβδομάδων και τους Ουκρανούς να αρχίζουν τοπική αντεπίθεση που ενισχύει τη μοναδική οδό ανεφοδιασμού τους, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του βρετανικού υπουργείο Αμυνας.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί η διαφαινόμενη αποχώρηση δυνάμεων του τακτικού ρωσικού στρατού από την περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα σκέπτεται να αφήσει τη μάχη του Μπαχμούτ στην εταιρεία μισθοφόρων Wagner, για την οποία η νίκη στην πόλη αυτή του δυτικού Ντονέτσκ συνιστά ζήτημα τιμής.

Οπως αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Twitter, στηριζόμενο πάντα στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, «τις τελευταίες ημέρες οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει μιας τοπική αντεπίθεση στο δυτικό Μπαχμούτ, η οποία είναι πιθανό να ελαττώσει την πίεση στην οδό ανεφοδιασμού Η-32».

«Οι μάχες μαίνονται γύρω από το κέντρο της πόλης και η ουκρανική άμυνα παραμένει ευάλωτη σε διπλή πίεση από Βορρά και Νότο», αναφέρει το υπουργείο στο Λονδίνο.

«Παρά ταύτα», επισημαίνει στην ανάρτησή του, «υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα η ρωσική επίθεση στην πόλη να χάνει τη μικρή δυναμική που είχε αναπτύξει, εν μέρει εξαιτίας της ανατοποθέτησης κάποιων μονάδων του ρωσικού υπουργείο Αμυνας σε έτερους τομείς».

Πηγή: Ministry of Defence of the United Kingdom, Reuters

