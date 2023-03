Βρετανία: Γάτα βρέθηκε σώα, αλλά τρομοκρατημένη κάτω από καπό αυτοκινήτου έπειτα από 8 χλμ.

Μπορεί να έχασε μία από τις ζωές της από τον τρόμο της, ωστόσο η μαύρη γάτα που εγκλωβίστηκε κάτω από καπό εν κινήσει αυτοκινήτου στο Κεντ βγήκε σώα κι αβλαβής από τη διαδρομή οκτώ χιλιομέτρων.

Η Ρόουζ κούρνιασε για ζεστασιά κάτω από καπό ενός Vauxhall Astra του Ντέιβιντ Κινγκ, όταν εκείνος αποφάσισε να κάνει έναν έλεγχο λαδιών αφού πήγε τον εγγονό του στο σχολείο στο Κεντ.

Γρήγορα ο Κινγκ ξαναμπήκε τρέχοντας σπίτι του, «φωνάζοντάς μου να πάω να δω», περιγράφει η σύζυγός του, Τίνα.

Σκέφτηκα τι να συμβαίνει» λέει η ίδια, παραδεχόμενη πάντως πως «αυτό που δεν περίμενα να δω ήταν δυο μάτια να τον κοιτούν μέσα από μια μαύρη χνουδόμπαλα».

«Δεν ήμασταν καν σίγουροι πως ήταν ζωντανή. Τη σκούντηξα απαλά με ένα ξύλο για να τσεκάρω πως ανέπνεε και διαπίστωσαν πως ήταν ένα τρομοκρατημένη μικρόσωμη γατούλα. Φοβήθηκε κι άλλο και χώθηκε ακόμη πιο μέσα στη μηχανή. Προσπάθησα να τη φτάσω, αλλά ήταν πολύ βαθιά και δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να της αποσπάσω την προσοχή» λέει η κα. Κινγκ.

Τελικά, για τη διάσωσή της επιστρατεύτηκαν οι άνθρωποι της οργάνωσης Cats Protection, που έβγαλαν σώα την τετράχρονη Ρόουζ, παραδίδοντάς τη στην κηδεμόνα της και γειτόνισσα των Κινγκ, Άλισον Γουέμπστερ.

