ΗΠΑ: Νεκροί και αγνοούμενοι έπειτα από έκρηξη σε βιομηχανία σοκολάτας

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Άλλα 7 άτομα έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ισοπέδωσε κυριολεκτικά τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, ενώ τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες.

NEW – Massive explosion reported in a factory that produces chocolate in Reading, Pennsylvania pic.twitter.com/wqyr9Kzh9r

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 24, 2023