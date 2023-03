Εφυγε από τη ζωή ο γιος του Αντριου Λόιντ Βέμπερ, Νίκολας, σε ηλικία 43 ετών

Ο Αντριου Λόιντ Βέμπερ επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο του γιου του, Νίκολας, σε ηλικία 43 ετών.

Ο δημοφιλής Βρετανός συνθέτης και παραγωγός σε μιούζικαλ ανακοίνωσε την είδηση μια εβδομάδα μετά την αποκάλυψη ότι ο γιος του νοσηλεύτηκε με καρκίνο του στομάχου.

«Είμαι συντετριμμένος που πρέπει να ανακοινώσω ότι ο αγαπημένος μεγαλύτερος γιος μου, Νικ, πέθανε πριν από μερικές ώρες στο νοσοκομείο Μπάσινγκστοοκ. Ολη η οικογένεια βρίσκεται μαζί και είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι», έγραψε ο Αντριου Λόιντ Βέμπερ σε ανακοίνωση που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I am shattered to have to announce that my beloved elder son Nick died a few hours ago in Basingstoke Hospital. His whole family is gathered together and we are all totally bereft. -ALW

— Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) March 25, 2023