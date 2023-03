Βρετανία: Κυκλοφόρησε το τελευταίο νόμισμα της επετειακής συλλογής Χάρι Πότερ

Το τελευταίο νόμισμα συλλογής που γιορτάζει τα 25 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» («Harry Potter And The Philosopher’s Stone»), κυκλοφόρησε από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου (The Royal Mint).

Στο νόμισμα απεικονίζεται η Σχολή Χόγκουαρτς για Μαγείες και Ξόρκια.

Η συλλογή, η οποία κυκλοφόρησε το 2022, περιλαμβάνει νομίσματα με τον Χάρι Πότερ, το Χόγκουαρτς Εξπρές και τον καθηγητή Αλμπους Ντάμπλντορ.

Οι συλλέκτες νομισμάτων και οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ κατά μήκος 86 χωρών έχουν ήδη αγοράσει τουλάχιστον ένα νόμισμα από αυτή τη σειρά.

The 4th coin in the #HarryPotter Collection features the school whose past students include some of the most infamous figures in the Wizarding World – and it’s available now! 👉 https://t.co/YrqMUMrhHd @WizardingWorld pic.twitter.com/zDjAajlKnd

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 27, 2023