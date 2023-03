Ο Τζέρεμι Ρένερ περπατά ξανά, σχεδόν τρεις μήνες μετά το ατύχημα με εκχιονιστικό

Ο Τζέρεμι Ρένερ δείχνει ότι η ανάρρωσή του συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε σε ατύχημα με εκχιονιστικό.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και σταρ των ταινιών «Οι Εκδικητές» δημοσίευσε, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, βίντεο με τον εαυτό του να περπατάει σε μηχάνημα αντιβαρύτητας. Το μηχάνημα αυτό επιτρέπει στους χρήστες να περπατούν με λιγότερη πίεση στις αρθρώσεις και στους μύες του κάτω μέρους του σώματος.

Ο Τζ. Ρένερ επιβεβαίωσε ότι μπορούσε να κάνει κινήσεις χάρη στον διάδρομο. Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, έγραψε: «Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί και να αναρρώσει το σώμα μου».

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023