ΗΠΑ: Τρία παιδιά νεκρά μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο του Τενεσί

Τουλάχιστον τρία παιδιά σκοτώθηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο στο Νάσβιλ, δήλωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα.

Ο δράστης είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς, ανέφερε η αστυνομία του Νάσβιλ σε ανάρτηση στο Twitter. Δεν έγινε αμέσως σαφές εάν ο δράστης αυτοκτόνησε ή αν πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Επιπλέον, η Πυροσβεστική σε tweet κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023