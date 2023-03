Καλιφόρνια: Αυτοκίνητο εκτινάχθηκε στον αέρα μετά από πρόσκρουση με ελαστικό

‘Ενα αυτοκίνητο εκτινάχθηκε στον αέρα μετά από επαφή με ελαστικό που έφυγε από διερχόμενο ημιφορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Ronald Reagan Freeway στη γειτονιά Τσάτσγουερθ του Λος Άντζελες.

Όπως κατέγραψε το βίντεο από την κάμερα αυτοκινήτου που ακολούθουσε, ο μπροστά αριστερός τροχός ημιφορτηγού που βρισκόταν στην μεσαία λωρίδα, ξεκόλλησε και βρέθηκε στην πορεία του διερχόμενου αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί του, να αναποδογυρίσει και να προσγειωθεί στην άσφαλτο με την οροφή.

Όπως ήταν φυσικό το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ από τύχη δε υπήρξαν θύματα, παρά μόνο μικροτραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.

A rogue tyre has smashed into a car, causing it to launch metres into the air on a busy California highway.

“Surprisingly the driver of the Kia was actually able to walk away from this unharmed,” the video’s poster shared on Twitter. pic.twitter.com/QQOukrHp5n

— 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) March 27, 2023