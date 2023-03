Ελον Μασκ: Το Τwitter θα προωθεί μόνο τις αναρτήσεις των χρηστών που πληρώνουν συνδρομή

To Twitter θα εμφανίζει και θα προωθεί από τις 15 Απριλίου μόνο tweets χρηστών που πληρώνουν τη μηνιαία συνδρομή των 8 δολαρίων, όπως ανακοίνωσε πριν μερικές ώρες ο Ελον Μασκ.

Τι σημαίνει αυτό; Το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος όταν ανοίγει την πλατφόρμα είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή είναι η καρτέλα «Για Εσάς», όπου εμφανίζονται δημοφιλείς αναρτήσεις που επιλέγονται βάσει ενός αλγορίθμου.

Πλέον, στην καρτέλα αυτή θα εμφανίζονται tweets μόνο από όσους έχουν το περίφημο «μπλε τικ», είναι δηλαδή επιβεβαιωμένοι χρήστες που πληρώνουν τη μηνιαία συνδρομή που επέβαλε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023