Ταϊβάν: Συγκέντρωση και αντισυγκέντρωση για την υποδοχή της προέδρου στη Νέα Υόρκη

Η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν έφτασε στη Νέα Υόρκη μπροστά σε πλήθος υποστηρικτών και διαδηλωτών σε μια ενδιάμεση επίσκεψη που η Κίνα χαρακτήρισε «πρόκληση».

Η Τσάι κάνει δύο στάσεις στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της 10ήμερης επίσκεψής της στους διπλωματικούς συμμάχους Γουατεμάλα και Μπελίζ. Το δρομολόγιό της δεν έχει γνωστοποιηθεί και καμία από τις εκδηλώσεις δεν ήταν ανοικτή για το κοινό ή τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την δείχνουν να φτάνει σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, χαιρετώντας ένα πλήθος υποστηρικτών που κρατούν σημαίες των ΗΠΑ και της Ταϊβάν.

Ένα άλλο πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε επίσης κοντά, ανεμίζοντας αμερικανικές και κινεζικές σημαίες και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «υπάρχει μόνο μία Κίνα στον κόσμο», «η ανεξαρτησία της Ταϊβάν δεν έχει διέξοδο, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι αδιέξοδο» και «υποστηρίζουμε την επανένωση της Κίνας και αντιτασσόμαστε αποφασιστικά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

Over 200 protesters gather outside where @iingwen is expected to stay in New York City. They are supporters of peaceful unification between China and Taiwan. pic.twitter.com/qup4lumTug

