HΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκρούς άφησε πίσω του ανεμοστρόβιλος που έπληξε το Aρκανσο

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε με μανία τη Λιτλ Ροκ και γειτονικές πόλεις στην πολιτεία Άρκανσο, στον αμερικανικό Νότο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και άφησε πίσω του άλλους περίπου 30 τραυματίες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ενώ διέλυσε οροφές και τοίχους κτιρίων, σκόρπισε αυτοκίνητα σαν να ήταν παιγνίδια, ξερίζωσε δέντρα και κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η επουμπλικανή κυβερνήτρια του Άρκανσο, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το βράδυ χθες Παρασκευή πως δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουίν, περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά της Λιτλ Ροκ, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Τενεσί.

Περίπου 30 τραυματίες διακομίστηκαν από την πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ, τονίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία ανέφερε πως χτυπήθηκε κυρίως το δυτικό τμήμα της πόλης· ο δήμαρχος Σκοτ έκανε λόγο για «εκτεταμένες» καταστροφές.

Εξάλλου το Baptist Health Medical Center στη Βόρειο Λιτλ Ροκ, στην άλλη πλευρά του ποταμού Άρκανσο, ανέφερε πως εισήγαγε 11 τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KTHV έκανε λόγο για έναν θάνατο στο Βόρειο Λιτλ Ροκ, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως τώρα.

A large tornado struck near Little Rock, Arkansas, on Friday afternoon, causing injuries, tearing down trees and destroying homes, according to the National Weather Service, whose meteorologists in the local office were forced to evacuate. https://t.co/dWWrmKqr5x pic.twitter.com/k6b7AOOmRg

— The New York Times (@nytimes) March 31, 2023