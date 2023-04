Ινδονησία: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην περιοχή Νίας

Ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξης των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Νίας στην Ινδονησία.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.2 occurred 72 km SW of #Padangsidempuan (#Indonesia) 8 min ago (local time 21:59:44). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/1EcKv6vNw0

🖥https://t.co/2Bheku2R9p pic.twitter.com/C52SfFab7n

— EMSC (@LastQuake) April 3, 2023