Βρετανία: Πέθανε ο Νάιτζελ Λόσον πρώην Υπουργός στις κυβερνήσεις Θάτσερ

Έφυγε από τη ζωή χθες Δευτέρα, σε ηλικία 91 ετών, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Νάιτζελ Λόσον. Στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος, ο Λόσον είχε διατελέσει υπουργός επί των ημερών της «σιδηράς κυρίας» Μάργκαρετ Θάτσερ στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τη λεζάντα: «Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ως Υπουργός ήταν να κρεμάσω μια φωτογραφία του πάνω από το γραφείο μου».

One of the first things I did as Chancellor was hang a picture of Nigel Lawson above my desk.

He was a transformational Chancellor and an inspiration to me and many others.

My thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/SPwcnoUFnQ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 3, 2023