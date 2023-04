Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν ηγετικό στέλεχος του ISIS στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τη Δευτέρα μια στρατιωτική επιχείρηση, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, στη Συρία, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ηγετικό στέλεχος του ISIS, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανακοίνωσή της νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Πρόκειται για τον Χαλίντ ‘Αιντ Άχμαντ αλ-Τζαμπούρι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό επιθέσεων του ISIS στην Ευρώπη και ανέπτυξε τη δομή της ηγεσίας του ISIS, ανέφερε η ανακοίνωση και πρόσθεσε ότι ο θάνατός του «θα διαταράξει προσωρινά την ικανότητα της οργάνωσης να σχεδιάζει εξωτερικές επιθέσεις».

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023